وفد بلدية الشويرف لـ المشير حفتر: ندين تصفية جنود يتلقون العلاج في مستشفى غريان

ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بمكتبه في مقر القيادة العامة بالرجمة وفداً من مسؤولي وأعيان من بلدية الشويرف .

الوفد أكد خلال هذه الزيارة دعم بلدية الشويرف التام للقيادة العامة للقوات المسلحة وحربها على الإرهاب ومن وصفوهم بـ”الحشد المليشياوي” ، منددين بما حدث من تصفية لجنود مصابين يتلقون العلاج في مستشفى غريان .

يشار إلى أن الوفد قد ضم كل من عميد بلدية الشويرف حسن علي القذافي ، ورئيس مجلس الشورى بالبلدية علي حسين ابونجيم ، وعضو المجلس البلدي سعد محمد بومخلب ، وأيضا مدير مكتب التضامن بالبلدية .

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