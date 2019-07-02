القائد العام يلتقي مسؤولي وأعيان بلدية الشويرف

الرجمة-العنوان

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، وفدا من مسؤولي وأعيان بلدية الشويرف.

وأكد مسؤولي وأعيان بلدية الشويرف خلال اللقاء الذي عقد بمقر القيادة العامة بالرجمة، دعم بلدية الشويرف للقيادة العامة في حربها على الإرهاب والحشد الميليشياوي.

وأوضح مكتب الإعلام بالقيادة العامة أن مسؤولي وأعيان بلدية الشويرف نددوا بتصفية الجنود المصابين الذين كانو يتلقون العلاج في مستشفى غريان.

وضم الوفد عميد البلدية حسن علي القذافي، ورئيس مجلس الشورى بالبلدية علي حسين ابونجيم، وعضو المجلس البلدي سعد محمد بومخلب، وأيضا مدير مكتب التضامن بالبلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية