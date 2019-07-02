ضبط 20 ببغاء من النوع النادر في سيارة مواطن تونسي قادم من ليبيا

ضبطت حرس الديواني التونسي بمحافظة مدنين, جنوب البلاد, 20 ببغاء من النوعية النادرة بلغت قيمتها 80 ألف دينار كانت مخفية داخل .سيارة مواطن تونسي قادم من القطر الليبي.

كما تمكنت مصالح الحرس الديواني التونسي خلال الأسبوع الفارط, وتحديدا من 20 إلى 26 جوان 2019, من إحباط عمليات تهريب و حجز كميات هامة من البضائع المهربة بقيمة جملية فاقت 5,6 مليون دينار, وذلك إثر القيام ب551 دورية مراقبة وجولان على كامل التراب الوطني ورفع 139 محضرا.

وقد شملت أبرز عمليات الحجز مبلغا ماليّا قدره 226 ألف أورو و96440 علبة سجائر وأكثر من 10 آلاف لتر من المحروقات, إضافة إلى 9400 قطعة ملابس جاهزة وما يناهز 14 ألف قطعة دواء و51 وسيلة نقل, وذلك وفق بلاغ للديوانة التونسية اليوم الثلاثاء 2 جويلية الجاري.