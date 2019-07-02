الاتحاد الأوروبي: من أولوياتنا إيجاد حل للتحديات الأمنية في ليبيا

أكد سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا آلن بوجيا أن إيجاد حل دائم للتحديات الأمنية في ليبيا هو أولوية في ليبيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والشركاء الدوليين.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن دعم السلطات المحلية والإدارات في الوفاء بدورها ومسؤولياتها أمر أساسي لتحقيق الاستقرار المحلي.

وعقد يوم أمس الاثنين وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر اجتماعا مع رئيس البعثة الأوروبية بليبيا آلن بوجيا ونائبة المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم بنييورك سارة بول والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جرادو نوتو وعدد من المتخصصين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج الأعمال التي أنجزت ضمن خطة مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود و التعافي وما أتخذ حتى الآن لتمديد فترة تنفيذ هذا المشروع بالإضافة إلى آليات معالجة المختنقات والصعاب التي تواجه التنفيذ وخاصة في المناطق النائية.

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