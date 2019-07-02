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تراجع سعر الرخام المصري بنسبة 35%

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد صعوده لمستويات قياسية من حيث الأسعار عاد وانفخض سعر متر الرخام المصري هذه الأشهر في عموم ليبيا ومدينة زليتن بشكل خاص، متأثرا بتراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق السوداء مؤخراً.

عاملون في مصنع الرخام قدروا نسبة انخفاض أسعار الرخام المصري بـ (35%) على كافة الأصناف التي يتم توريدها من مصر بالمقارنة على أساس سنوي.

في المقابل شهدت سوق العقارات نشاطا ملحوظا بعد تحسن القدرة الشرائية للمواطنين الذين شرعوا في استكمال إنشاء مبانيهم بالتزامن مع صحوة جزئية للدولار بسبب تراجع مستويات التضخم.

يُشار إلى أن سعر صرف الدولار شهد تذبذباً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، أرجعه التجار إلى قرار الرئاسي لتمديد دخول السلع بدون إجراءات المركزي، بالإضافة إلى التأخير في صرف مخصصات أرباب الأسر للعام 2019.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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