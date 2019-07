“حفتر” يستقبل وفد بلدية الشويرف

استقبل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بمكتبه في مقر القيادة العامة بالرجمة وفداً من مسؤولي وأعيان من بلدية الشويرف ضم عميد البلدية حسن علي القذافي ، ورئيس مجلس الشورى بالبلدية علي حسين ابونجيم ، وعضو المجلس البلدي سعد محمد بومخلب.

وأكد الوفد من خلال هذه الزيارة دعم بلدية الشويرف التام للقيادة العامة للجيش وحربها على الإرهاب والحشد المليشياوي.

وأدان الوفد واقعة تصفية جنود مصابين يتلقون العلاج في مستشفى غريان .

