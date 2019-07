وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة يستقبل وفد المنظمة الدولية للهجرة “IOM”

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني صباح اليوم الثلاثاء مسئول إدارة الهجرة والحدود بمنظمة “IOM” “جورج باول” .

واستعرض اللقاء أخر المستجدات عمل المنظمة بليبيا, ومناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الماضية خصوص مشروع منظومة تسجيل المهاجرين غير الشرعيين.

وكما تم أيضا خلال اللقاء التطرق لموضوع تدريب عدد من منتسبي الإدارة العامة لأمن المنافذ التابعة لوزارة الداخلية.

