أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة، انقطاع المياه اليوم الثلاثاء عن مدينة طرابلس وكل المدن التي مصدر مياهها عبر المسار الأوسط للمنظومة وذلك بسبب اعتداء على غرفة رقم (455) وحدوث تسريب كبير للمياه .

وأضاف الجهاز، أن ” الحادث أدى إلى وقف تدفق المياه إلى حين تنفيذ أعمال الصيانة في تكرار اصبح مستمر لهذه الاعتداءات ، وجاري العمل على زيادة معدل تدفق المياه عبر المسار الشرقي كخيار بديل لتغذية مدينة طرابلس بالمياه مع استمرار تغذية مدن المنطقة الوسطى ، لكثرة التوصيلات الغير قانونية لغرض الشرب والزراعة على طول مسار أنابيب نقل المياه تحتاج عودة المياه من يوم إلى يومين على أقل تقدير”.

The post “النهر الصناعي”: انقطاع المياه عن طرابلس لهذا السبب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية