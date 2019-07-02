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“النهر الصناعي”: انقطاع المياه عن طرابلس لهذا السبب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة، انقطاع المياه اليوم الثلاثاء عن مدينة طرابلس وكل المدن التي مصدر مياهها عبر المسار الأوسط للمنظومة وذلك بسبب اعتداء على غرفة رقم (455) وحدوث تسريب كبير للمياه .

وأضاف الجهاز، أن ” الحادث أدى إلى وقف تدفق المياه إلى حين تنفيذ أعمال الصيانة في تكرار اصبح مستمر لهذه الاعتداءات ، وجاري العمل على زيادة معدل تدفق المياه عبر المسار الشرقي كخيار بديل لتغذية مدينة طرابلس بالمياه مع استمرار تغذية مدن المنطقة الوسطى ، لكثرة التوصيلات الغير قانونية لغرض الشرب والزراعة على طول مسار أنابيب نقل المياه تحتاج عودة المياه من يوم إلى يومين على أقل تقدير”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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