أوقاف المؤقتة: حكومة الوفاق إستعانت بتركيا والجماعات المحظورة دولياً لتقتل الليبيين

ليبيا – أكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة على متابعتها لما جرى ويجري من أحداث متسارعة متزامنة مع العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في حربها على الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة لاستعادة هيبة الدولة وبسط الأمن فيها والقضاء على الفساد الذي تغلغل في مفاصلها ولم شملها وتوحيد صف أهلها.

الهيئة العامة للأوقاف وصفت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه ماحدث في مدينة غريان بـ” جريمة الغدر والخيانة” التي تعرضت لها أجهزة أمنية وقوى عسكرية كانت تؤمن المدينة ونتج عنها قتل وإصابة وأسر لعدد من المجندين ومنتسبي الأجهزة الأمنية من كافة ربوع ليبيا بل والتنكيل والتمثيل ببعضهم.

وجاء في نص البيان:” فالعار والشنار، والذل والهوان على كل من غدر وخان، فالغدر والخيانة ليست من أخلاق المسلمين، ولا يتصف بهما إلا الضعيف العاجز عن مواجهة خصومه فقد نهانا ديننا الحنيف أن نخون من خاننا فكيف بمن جاء حامياً وذاباً ليموت في سبيل الله دفاعاً عن الدين والوطن؟!”.

وأشارت إلى أن حكومة الوفاق”العميلة” إستعانت بدولة تركيا وغيرها من الدول الداعمة للإرهاب والجماعات المحظورة دولياً لقتل الليبيين وبث الفرقة والنزاع وتقسيم الدولة وتفتيتها ومحاولة إضعاف القوات المسلحة المجاهدة.

كما وجه البيان رسالة لأهالي غريان جاء فيها:”يا أهلنا في غريان وما حولها قد شهدتم بأم أعينكم الأمن والاستقرار منذ أن جاءكم الجيش في وضح النهار دون إراقة دماء فرح بذلك كل الشرفاء وكنتم شهود على تلكم الليالي و الأيام التي عادت فيها هيبة الدولة ومؤسساتها فلا تستبدلوا النعمة بالنقمة ولا الأمن بالخوف ولا الجيش القوي الأمين بجماعات التكفير والمرتزقة والمليشيات وعصابات المجرمين فكونوا لجيشكم أعوان وأنصار ولا توالوا من كان خائناً غدار”.

ودعا الجميع في ليبيا إلى الوقوف مع الجيش يد واحده ويضربون كل من تسول له نفسه خيانة الدين والوطن والأمة الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية