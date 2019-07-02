الطلب المتزايد على الكهرباء أدى إلى انقطاعها عن بعض المدن

قالت الشركة العامة للكهرباء، إنه نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الشبكة، والمتمثلة في وجود عجز كبير عن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والاستهلاك المفرط، تم اللجوء إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض المدن والمناطق، من ضمنها مدينة زليتن.

وأفادت الشركة في منشور لها أمس، بأنه تعذر إرجاع التيار الكهربائي الليلة قبل البارحة عن بعض المناطق لعدم وجود مناوبين بمحطة زليتن، وأنه تمت إعادة التغذية الكهربائية لكامل المنطقة، مؤكدة أن ما يشاع في بعض صفحات التواصل من أن مدينة زليتن سينقطع عنها الكهرباء مدة ثلاثة أيام لا أساس له من الصحة.

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