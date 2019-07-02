الخليج العربي للنفط تتحصل على جائزة شلمبرجير للإنجاز

تقديراً وتكريماً لما قدمته شركة الخليج العربي للنفط احدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية من زيادة وتطوير الإنتاج، واستمرار العمل دون توقف رغم ما مرت به البلاد في تلك الفترة؛ أقيم صباح الإثنين بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالشركة حفل تكريم لشركة الخليج العربي للنفط من قبل شركة شلمبرجير بمناسبة حصول الأولى على جائزة شلمبرجير للإنجاز (الفضية) بحضور رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج محمد بن شتوان، وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة ومن جانب شركة شلمبرجير مدير عام شركة شلمبرجير و مدير مكتب شلمبرجير – بنغازي، كما حضر السادة مدراء الإدارات بشركة الخليج العربي للنفط والسادة مستخدمي مكتب شلمبرجير بنغازي.

حيث تم افتتاح الحفل بعرض مرئي ثم توالت الكلمات من الحضور للتعريف بأهمية الجائزة والجدير بالذكر أن شركة الخليج العربي للنفط تحصلت على جائزة شلمبرجير للإنجاز (الفضية) عبر مسابقة يتم فيها اختيار أفضل المشاريع التي تمت بين شركة شلمبرجير والشركات المنتجة للنفط على مستوى العالم، حيث كان مشروع شركة الخليج العربي للنفط هو عملية تطوير خطة زيادة الإنتاج، وتم اختيار هذا المشروع من بين 600 مشروع تقدمت به شركات عالمية من جميع قارات العالم، وكان ترتيب شركة الخليج الأول أفريقياً والثاني عالمياً، وتم اختياره وفقاً لعدة معايير منها العمل الجماعي وروح الابتكار.

والإضافة التي قدمها المشروع إلى شركة الخليج العربي للنفط خاصةً، وليبيا عامةً في زيادة الإنتاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية