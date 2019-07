الأردن تطالب ليبيا بالإفراج عن مواطنيها المختطفين

المتوسط

طالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، السلطات الليبية بالعمل فوراً على الإفراج عن المواطنين الأردنيين الثلاثة المختطفين وأعادتهم إلى المملكة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المفوض محمد سيالة، الذي أكد اهتمام الحكومة الليبية بهذا الموضوع، موضحا أن سبب التأخر في الإفراج عنهم، أنهم كانوا محتجزين لدى إحدى الميليشيات الليبية التي سلمتهم لميليشيا أخرى، وأن السلطات نجحت مؤخراً بتحديد مكانهم وتحويل قضيتهم للنائب العام لإنهاء التحقيق والإفراج عنهم.

