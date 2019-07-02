مساء الأربعاء موعد عودة تدفق مياه النهر الصناعي الى مدينة طرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي ان غرفة التحكم الرئيسه بمنظومة الحساونة سهل الجفاره قامت بإيقاف الإمداد المائي بالمسار الأوسط المغذي لمدينة طرابلس حتي يتمكن الفريق الفني بمنظومة الحساونه سهل الجفاره من تخفيض الضغط وصيانة المحطة (455) التى تعرضت منذ يومين إلي إعتداء من قبل مجهولين .

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية ان غرفة التحكم الرئيسه تقوم بتعبئة المسار الشرقي لتغذية جميع المدن والمناطق الواقعه علي المسار الشرقي وصولاً إلي مدينة طرابلس والمناطق المجاوره لها.

ومن المتوقع الأنتهاء من أعمال التعبئه ووصول المياه إلي مدينة طرابلس والمناطق المجاوره لها مع نهاية مساء الغد الإربعاء وبشكل تدريجي لتعود إلي تدفقها الطبيعي إلي مدينة طرابلس مساء الخميس بأذن الله .

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