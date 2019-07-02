جيش حفتر يرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الغرب لإعادة السيطرة على غريان

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انه الجيش الوطنى الليبى وليس جيش حفتر يا صحفى ازعر فضباط وجنود الجيش يحبون قائدهم الذى اعاد لهم كرامتهم وانشأ هذه الجيش للدفاع عن سيادة وكرامة الوطن وربنا بيان الاتحاد الاوربى يقول الجيش الوطنى الليبى وكذلك راينا راى ترامب فى الاشادة بدور الجيش الوطنى محاربة الارهاب ولماذا لم تقولوا جيش عقيلة صالح القائد الاعلى المنتخب من نواب الشعب وشرف للمشير ان يعمل تحت قيادته بينما الامعة فاسد السراق فعميل للقوى خارجية عميلة للصهيونية حيث اتهم حزب السعادة الاسلامى اردوغان بالعمالة للصهيونية
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