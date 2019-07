المتوسط

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، مع وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، آخر المستجدات بشأن تنفيذ الترتيبات المالية لسنة 2019

وأوضح مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على فيسبوك، أن اللقاء يأتي في سياق تكامل العمل بين المؤسستين، وبحث سبل تعاون الطرفين في تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ الترتيبات المالية.

The post الكبير وبومطاري يناقشان آليات تنفيذ الترتيبات المالية لـ 2019 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية