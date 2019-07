بلحيق: عقيلة صالح يؤمن بأن الحل يكمن في إنهاء عمل ” الرئاسي”

أكد المتحدث باسم رئيس مجلس النواب عبد الله بليحق، ” أن المستشار عقيلة صالح يؤمن بأن الحل يكمن في إنهاء هذا المجلس الرئاسي وحكومة اللاوفاق الوطني”.

وأضاف بلحيق، في تصريحات صحفية له، “هذا يكون عبر تجهيز لمرحلة الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها كافة الليبيين دون استثناء”.

وأوضح بلحيق، أن ” مليشيات متطرفة قامت بتصفية 28 عنصرا من الدعم المركزي التابع لوزارة الداخلية من أبناء مدينة غريان”.

وأضاف، أن ” مجلس النواب الليبي سيقدم كل الأدلة لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، لإجراء تحقيق دولي بشأن ذلك”.

