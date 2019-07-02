اعتداء يتسبب في انقطاع المياه عن طرابلس وضواحيها

طرابلس-العنوان

تعرضت إحدى غرف جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة إلى اعتداء ما تسبب في تدفق المياه إلى مدينة طرابلس عدد من المدن الأخرى بغرب ليبيا.

وأعربت إدارة جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة عن انقطاع المياه اليوم الثلاثاء الموافق عن مدينة طرابلس وكل المدن التي مصدر مياهها عبر المسار الأوسط للمنظومة.

وقالت الإدارة، إن انقطاع المياه جاء بسبب اعتداء على غرفة رقم (455) وحدوث تسريب كبير للمياه، الأمر الذي استدعى وقف تدفق المياه إلى حين تنفيذ أعمال الصيانة في تكرار أصبح مستمرا لهذه الاعتداءات”.

وأكدت الإدارة أن العمل جارٍ على زيادة معدل تدفق المياه عبر المسار الشرقي كخيار بديل لتغذية مدينة طرابلس بالمياه مع استمرار تغذية مدن المنطقة الوسطى.

وأشارت إلى أن كثرة التوصيلات غير القانونية لغرض الشرب والزراعة على طول مسار أنابيب نقل المياه؛ فإن عودة المياه تحتاج إلى يوم أو يومين على أقل تقدير.

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