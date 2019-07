المدعي العام الإيطالي: الموانئ الليبية لا يمكن اعتبارها ملاذات آمنة للمهاجرين

المتوسط

أكد المدعي العام الإيطالي أغريجينتو لويجي باتروناجّو أن “الموانئ الليبية لا يمكن أن تعتبر ملاذات آمنة”، بالنسبة للمهاجرين.

وقال في جلسة استماع بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن “مكتبنا يقوم بجمع تقارير من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين”، فـ”عندما نتحدث عن موانئ آمنة، لا نعني مجرد ميناء يُنقل إليه الناجون من غرق سفينة ما إلى اليابسة”، بل “ميناء يمكن أن يُضمن للمهاجر فيه جميع الحقوق”، مضيفا أنه “يبدو أن منطقة البحث والإنقاذ الليبية لا يرابط فيها خفر السواحل الليبي”.

وأشار المدعي العام إلى أنه “بينما يُثار الجدل حول قضية سفينة (سي ووتش3)، في اليوم نفسه وفي صمت تام، وصل أكثر من 200 مهاجر بوسائط نقل بحرية مختلفة، من خلال عمليات إنقاذ لدوريات الشرطة المالية وخفر السواحل، أو على متن قوارب الهجرة الصغيرة”.

