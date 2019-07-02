اللواء المسماري: المعركة في طرابلس تسير بشكل ممتاز وفقاً لخطة القيادة العامة

ليبيا – أكد المتحدث باسم القائد العام للجيش اللواء أحمد المسماري أن التدخل العسكري التركي في الشأن الداخلي الليبي واضح ومباشر.

اللواء المسماري لفت في تصريحات لصحيفة “الإتحاد” أمس الاثنين إلى إستخدام النظام التركي لطائرات من دون طيار لعرقلة تقدم القوات في محاور طرابلس فضلاً عن الكشف الراداري من خلال البوارج والسفن التركية أو تمركزات وقواعد للميليشيات في مصراتة وطرابلس يسهل على المسلحين اكتشاف الطيران الليبي خلال شنه لغارات جوية.

وشدد اللواء المسماري على إستخدام التشويش من الخبراء العسكريين الأتراك لطرق التنصت على الهواتف والاتصالات ، مشيراً إلى أن الجيش يمتلك الخبرات الكافية للتعامل مع هذه التحركات.

ورداً على ما أثير حول تراجع قوات الجيش في طرابلس، نفى المسماري تراجع القوات في محاور طرابلس ، مؤكداً أن المعركة تسير بشكل ممتاز وفقاً للخطة التي وضعها القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ولن تتوقف بأي حال من الأحوال.

وأشار المسماري إلى أن كافة غرف العمليات العسكرية في طرابلس تؤدي عملها بشكل ممتاز ، مؤكداً أن الميليشيات المسلحة تحاول الاستفادة مما حدث في غريان بالهجوم على تمركزات قوات الجيش ، لافتاً إلى أن قوات الجيش تمكنت من دحر الميليشيات المسلحة في محاور طرابلس.

وإختتم اللواء المسماري حديثه بالقول:”خطتنا تسير وفقاً لما وضعناه ةالخيانة التي حدثت في غريان لن تؤثر في ترابط وحداتنا العسكرية”.

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