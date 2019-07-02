القائد العام يستقبل وفد من مسؤولي وأعيان بلدية الشويرف

الرجمة 02 يوليو 2019 (وال) – استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر بمكتبه في مقر القيادة العامة بالرجمة وفداً من مسؤولي وأعيان من بلدية الشويرف .

وضم الوفد عميد البلدية حسن علي القذافي، ورئيس مجلس الشورى بالبلدية علي حسين ابونجيم، وعضو المجلس البلدي سعد محمد بومخلب، وأيضا مدير مكتب التضامن بالبلدية.

وأكد الوفد من خلال هذه الزيارة دعم بلدية الشويرف التام للقيادة العامة للقوات المسلحة وحربها على الإرهاب والحشد المليشياوي، منددين بما حدث من تصفية لجنود مصابين يتلقون العلاج في مستشفى غريان . (وال – الرجمة) ع ع

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