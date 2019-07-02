المسماري: خطة غريان جاهزة وفي انتظار أوامر القائد العام 

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري أن خطة استعادة غريان جاهزة بالكامل، وأن القوات المسلحة مستعدة لأوامر القائد العام بالخصوص، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة، وأنها أثبتت تورط 680 في تمكين الجماعات المسلحة من دخول غريان.

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