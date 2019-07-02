اخبار ليبيا الان

المسماري: خطة غريان جاهزة وفي انتظار أوامر القائد العام 

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري أن خطة استعادة غريان جاهزة بالكامل، وأن القوات المسلحة مستعدة لأوامر القائد العام بالخصوص، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة، وأنها أثبتت تورط 680 في تمكين الجماعات المسلحة من دخول غريان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك