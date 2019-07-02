المسماري: ضحايا غريان تمت تصفيتهم والأمم المتحدة صامتة

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء المسماري إن الطب الشرعي في بنغازي أصدر تقارير عن جميع الضحايا الذين وصلوا من غريان، وهي تقارير تؤكد أنهم تعرضوا للتصفية، مستغربا صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن مثل هذه الجرائم.
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قناة ليبيا
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
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