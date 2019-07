رئيس مجلس حكماء ليبيا يطالب العرب بالاتحاد ضد أطماع تركيا

أكد رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد إدريس المغربي، اليوم الثلاثاء، أن مصر السند الاول لا عادة قيام الدولة الليبية، والأمن والاستقرار للبلاد.

وقال المغربي ـ في مقابلة خاصة مع قناة “اكستر نيوز” المصرية اليوم الثلاثاء ـ إن الجيش قادر على الرد الحاسم على كل من تسول له نفسه التدخل في شئون ليبيا، وتعطيل قيام دولتها، معربا عن ثقته في الجيش وقدرته في إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

وأضاف أن تركيا تطاولت كثيرا على ليبيا، حيث تحلم بإعادة قيام الإمبراطورية العثمانية التي اخرت العرب مئات السنيين عن ركب الحضارة في العالم، مؤكدا دعمه لكافة الاجراءات التي اتخذها الجيش الليبي من عمليات وتهديدات تجاه المصالح التركية طالما تتخذ انقرة اجراءات ضد مصالح الدولة الليبية.

وأوضح المغربي أن تركيا تمول الجماعات الارهابية بالأسلحة والعتاد، وتؤوى المتطرفين والارهابيين، مما يؤدى إلى إعلان الحرب على المصالح التركية فى ليبيا، مؤكدا أن تركيا خسرت أهم تعاون اقتصادي في الوطن العربي .

وطالب رئيس مجلس حكماء ليبيا جميع الدول العربية بالوحدة والتعاون لبناء سد منيع ضد أي اعتداء خارجي يمثل خطرا على أمن واستقرار المنطقة العربية، مؤكدا دعم الشعب الليبي لقواته المسلحة ضد الإرهاب وبعض الدول الإقليمية والدولية التى تعمل ضد قيام الدولة الليبية.

