رئيس هيئة الرقابة الإدارية يكشف عن مشاكل النازحين في بنغازي

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمجلس النواب عبدالسلام الحاسي، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة فتحية حامد، موضوع النازحين بمدينة بنغازي والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في معالجة مشاكلهم وطرق صرف التعويضات والإيجارات وتوفير سكن لهم عن طريق الشراء أو الإيجار أو الصيانة .

ونقلت صفحة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حامد أكدت أن المعالجات التي قامت بها اللجان السابقة ارتجالية وغير مدروسة ولم تضع حل لمشكلة النازحين، مشددة على ضرورة معالجة هذه المشكلة بالطريقة والاسلوب العملي السليم الذي يشمل جميع النازحين بجميع المناطق وحصرهم ووضع قاعدة بيانات صحيحة .

من جانبه نوه الحاسي إلى تضرر بعض المواطنين من الحرب ولم تشملهم المعالجات التي تقوم بها الحكومة، فيما استفاد أشخاص من التعويضات وهم لا يستحقونها، مطالبا بتوضيح الآلية التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذه المشاكل والخطوات التي اتخذتها لتنفيذ هذه المعالجات، وأن يتم التركيز في هذه المرحلة علي مساكن المواطنين المستغلة كسكن واستبعاد العقارات المستغلة لغير السكن وكذلك التأكد من الأعداد التي يتم أحالتها من اللجان السابقة، خاصة بعد اللغظ الكبير الذي شاب هذا الموضوع .

كما طرح مدير عام إدارة الرقابة علي الوزارات موضوع مشاكل مركز البحوث والدراسات الأجتماعية ، والشكاوي التي ترد للهيئة بخصوصه ،مشيرا إلى أنهم لاحظوا العديد من المشاكل التي تستوجب وضع حلول لها، منها عدم صرف مستحقات لموظفين ومكافآت لمدراء الفروع، مؤكدا على ضرورة قيام الوزارة بتنظيم عملها فيما يخص موضوع النازحين وقاطني الأكواخ، وإعداد قاعدة بيانات لهم و لباقي فئات المجتمع التي تحتاج لقيام الدولة بمشاريع وبرامج لرعيتهم مثل المعاقين والمطلقات، وأن تكون تلك المعالجات علمية ومدروسة ويتم متابعتها للتأكد من نجاعتها.

وتطرق الجانبان إلى تنسيق العمل ما بين الهيئة وزارة الشؤون الاجتماعية وتعاون الوزارة مع أعضاء الهيئة وموافاتها بالمرسلات والقرارات .

