الجيش الوطني يسيطر على كسارات القديح في اسبيعة

مصادر 218: تجدد الاشتباكات بضواحي اسبيعة والجيش الوطني يسيطر على كسارات القديح بالمنطقة
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قناة 218 الليبية
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