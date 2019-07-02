اعتداء يقطع المياه عن طرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، انقطاع المياه عن مدينة طرابلس وكل المدن التي تتزوّد بالمياه عبر المسار الأوسط للمنظومة، اليوم الثلاثاء.

وقال الجهاز بصفحته في “فيسبوك”، إن انقطاع المياه سببه اعتداء على غرفة رقم (455) وحدوث تسريب كبير للمياه، الأمر الذي استدعى وقف تدفق المياه إلى حين تنفيذ أعمال الصيانة.

وأضاف جهاز النهر الصناعي، أن العمل جارٍ على زيادة معدل تدفق المياه عبر المسار الشرقي كخيار بديل لتغذية مدينة طرابلس بالمياه مع استمرار تغذية مدن المنطقة الوسطى.

وأشار إلى أن عودة المياه تحتاج من يوم إلى يومين على أقل تقدير؛ نظرا لكثرة التوصيلات غير القانونية لغرض الشرب والزراعة على طول مسار أنابيب نقل المياه.

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