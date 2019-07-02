الثني يتابع أوضاع بلدية شحات وسير عمل مشاريعها

تابع رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، أمس، أوضاع بلدية شحات، وسير عمل مشاريعها، وذلك خلال اجتماعه مع المنتصر الحاسي، عضو مجلس النواب عن البلدية، بحضور عميد بلدية شحات.

وخلال الاجتماع الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، اطلع الثني على سير عمل مشاريع الحكومة المؤقتة داخل البلدية، ونسب الإنجاز التي تم الوصول إليها، مطالبا بضرورة الإسراع في إنجاز هذه المشاريع، وتذليل كافة العراقيل التي تواجه سير عملها، ووضع الحلول لضمان سيرها على أكمل وجه.

كما اجتمع رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، برئيس مصلحة التخطيط العمراني، عبد المجيد محمد، للوقوف على سير عمل المصلحة، وكيفية إعداد الدراسات والمواقع لمشروعات الحكومة.

وتطرق الاجتماع الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء إلى مراجعة العلاقة بين المصلحة وباقي مؤسسات الدولة، حيث أكد الثني على ضرورة مراجعة فروع ومكاتب المصلحة في البلاد ورفع كفاءة الموظفين.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بالحد من البناء العشوائي، وإزالة المخالفات الموجودة بالمخطط العام وإيقافها.

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