سلّم السفير الإيطالي لدى ليبيا جيوزيبي بوتشينو، اليوم الثلاثاء، عميد بلدية غات قوماني صالح، مواد إغاثة موجهة للمواطنين المتضررين من السيول الجارفة التي ضرب المدينة خلال المدة الماضية.

يأتي ذلك ضمن جسر التضامن الذي أطلقته إيطاليا لمساعدة مختلف البلديات في ليبيا، وتوفير بعض الإعانات للمتضررين والنازحين.

