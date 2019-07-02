هيئة الرقابة الإدارية تتابع لجنة أعمال بنغازي ووزارة الداخلية

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، عبد السلام الحاسي، مع الأعضاء المكلفين في لجنة مراجعة وتقييم لجنة أعمال بنغازي، ووزارة الداخلية.

حيث شدد الحاسي على ضرورة أن تقوم اللجنة بمتابعة مصروفات لجنة أعمال بنغازي، من حيث مصدر التمويل، وطرق الصرف في المبالغ المخصصة من الحكومة المؤقتة بالخصوص.

وقال رئيس هيئة الرقابة إنه بالرغم من صرف أموال كبيرة لمعالجة مشاكل مدينة بنغازي، إلا أن معظم المشاكل مازالت قائمة، وأنه يجب الخروج بنتائج دقيقة لمحاسبة المقصرين في حال ثبوت أي تقصير أو تجاوز.

كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج عمل اللجنة المكلفة بمتابعة وزارة الداخلية من حيث المصروفات على الإعاشة، إلى جانب توفير التجهيزات، ووسائل النقل للوزارة.

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