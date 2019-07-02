دخول طائرات “اف 16” المقاتلة بالخدمة ضمن مقاتلات سلاح الجو

طرابلس 02 يوليو 2019 (وال) – أكد قائد كتيبة طارق بن زياد التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية رائد عمر مراجع أن الضربات الجوية لسلاح الجو، كان لها تأثير كبير في استهداف صفوف “الميليشيات المسلحة” في طرابلس.

وأضاف مراجع، في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تحافظ على مواقعها التي تسيطر عليها داخل طرابلس، مشيرًا إلى أن سلاح الجو سيكون له دور كبير في حسم المعركة بعد وصول التعزيزات العسكرية اللازمة لـتحرير طرابلس .

يذكر أن مصدراً عسكرياً كان قد قال إن غرفة عمليات سلاح الجو بقوات الجيش أدخلت طائرات “اف 16” المقاتلة والحديثة لسربها المقاتل.

وكان آمر غرفة عمليات سلاح الجو اللواء محمد المنفور، أعلن أن قوات الكرامة، أطلقت عملية جوية لاستهداف تمركزات الميليشيات المسلحة تحت اسم “عاقبة الغدر”، مطالبا أهالي طرابلس بالابتعاد عن أي هدف ثابت أو متحرك قد يكون عرضة للضربات الجوية.

وأضاف المنفور، أنه تم إطلاق هذه العملية لترد بـ”الشكل المناسب” على الجريمة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات في مدينة غريان الأربعاء الماضي، باستهدافها جرحى قوات الكرامة، وتصفيتهم في مستشفى غريان، وهو مايمثل إحدى جرائم الحرب التي تستوجب الرد السريع. (وال – طرابلس) ع ع

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