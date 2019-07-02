اخبار ليبيا الان

مقاتلات سلاح الجو تستهدف آليات للمرتزقة التشادية بالقرب من الحقول النفطية في الجوب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 02 يوليو 2019 (وال) –  أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن الطيران الحربي نفذ عدة غارات جوية في صحراء الجنوب بالقرب من الحقول النفطية .

وأوضحت الشعبة – في بين لها اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك – أن الغارة أسفرت عن إصابة عدد من آليات المرتزقة التشادية بزعامة المدعو حسن موسى وعلي كنه .

يشار إلى أن القيادي الإرهابي حسن موسى الذي يتزعم قوة ” حماية الجنوب ” وتوعد بالقتال حتى آخر لحظة موجهاً جملة اتهامات للقوات المسلحة، وذلك من خلال تسجيل مصور له  .

وطالب موسى القوات المهاجمة بمواجهته وقال بأنها إذا لم تواجهه سيتجه هو لمواجهتها متهماً إياها بمزاعم ارتكاب أعمال سرقة وسلب ونهب في المناطق التي سيطرت عليها، حسب وصفه .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك