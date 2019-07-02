مقاتلات سلاح الجو تستهدف آليات للمرتزقة التشادية بالقرب من الحقول النفطية في الجوب

طرابلس 02 يوليو 2019 (وال) – أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن الطيران الحربي نفذ عدة غارات جوية في صحراء الجنوب بالقرب من الحقول النفطية .

وأوضحت الشعبة – في بين لها اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك – أن الغارة أسفرت عن إصابة عدد من آليات المرتزقة التشادية بزعامة المدعو حسن موسى وعلي كنه .

يشار إلى أن القيادي الإرهابي حسن موسى الذي يتزعم قوة ” حماية الجنوب ” وتوعد بالقتال حتى آخر لحظة موجهاً جملة اتهامات للقوات المسلحة، وذلك من خلال تسجيل مصور له .

وطالب موسى القوات المهاجمة بمواجهته وقال بأنها إذا لم تواجهه سيتجه هو لمواجهتها متهماً إياها بمزاعم ارتكاب أعمال سرقة وسلب ونهب في المناطق التي سيطرت عليها، حسب وصفه .

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