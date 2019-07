المتوسط

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ليبيا، أن فريقا منها زار اليوم الثلاثاء مركز احتجاز المهاجرين في زليتن.

وأوضحت المفوضية في تغريدة لها على تويتر، أن هناك 125 شخصًا محتجزين حاليًا في المركز، مضيفة أن فريق المفوضية قام بتسجيل طالبي اللجوء وعرض جلسات المشورة، وتم توزيع مستلزمات النظافة على النزلاء.

