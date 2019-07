المتوسط

أكد سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا آلان بوجا، اليوم الثلاثاء، أهمية دعم البلديات لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وقال في تغريدة نشرتها صفحة الاتحاد الاوروبي على تويتر، خلال الدورة التوجيهية الثالثة لمشروع “تعزيز القدرات المحلية على الصمود والإنعاش”، “نعتقد أن دعم السلطات المحلية والإدارات في أداء دورها ومسؤولياتها أمر ضروري لتحقيق الاستقرار المحلي”

The post سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا يؤكد أهمية دعم البلديات لتحقيق الاستقرار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية