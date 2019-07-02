وثائق تثبت تورط أفراد من عائلة “جويلي” في قضايا إرهاب

أخبار ليبيا 24 – خاص

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة لقوات الجيش الوطني تقرير مفصل عن عائلة آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة السراج وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي .

وكشف الشعبة في تقريرها أن أشقاء جويلي وهم “المدعو ابوعبيده عبدالسلام، والمثنى عبدالسلام” بالإضافة إلى أبناء خالته “وليد الجزيري، وعبدالله الطبال” .

وبينت الشعبة أن المدعو أبوعبيده جويلي هو من مواليد الزنتان عام 1969، وحامل لبطاقة شخصية رقم : 300905 ط ، وجواز سفر رقم : 505968، صادر من مدينة يفرن، ومكان إقامته بشارع الحواته بمنطقة قرقارش وسط طرابلس، ومكان الإقامة الحالي غوط الشعال .

تنظيم القاعدة

وأكددت الشعبة أن المدعو “أبوعبيدة” بايع تنظيم القاعدة الإرهابي، ومتحصل على العديد من الجنسيات وهي “البريطانية والكندية”، وهو يتنقل بين دولة ماليزيا، ونيوزلندا، ومالطا، وكندا .

المعني معمم عنه بموجب كتاب الإدارة رقم “3409 بتاريخ 8/12/2004 كونه أحد عناصر النشاط المتطرف وسبق له عقد اجتماعات مشبوهة مع متطرفين آخرين في مسجد الشريف ومسجد عبدالرحمن بن فضل .

ووردت معلومات لجهاز الأمن الداخلي بأن المعني من العاملين بإحدى شركات أسامة بن لادن في ماليزيا، ووردت معلومات بأن المعني سافر إلى نيوزلندا، وآخر المعلومات تفيد بأن المعنى يقيم بكندا حاليًا.

التكفير والهجرة

وفي ذات الشأن، الشعبة أوضحت أن الأخ الآخر لــ”جويلي” ويدعي المثنى، من مواليد 1977 بمدينة الزنتان، مكان الإقامة شارع الحواته بمنطقة قرقارش في طرابلس.

وأكدت الشعبة في التقرير نفسه أن المدعو “المثني” انضم لجماعة التكفير والهجرة، وكان يزاول رياضة التكواندو والقنص.

المعنى تم القبض عليه بتاريخ 24/2/1996 لتوفر معلومات تفيد بأن المعنى من زمرة التكفير والهجرة حيث تم استقطابه لهذا الفكر منذ عام 1989 ف عن طريق المتطرف “سلطان الرقيبى” طلب منه الإطلاع على الكتب التي تحمل فحوى هذا التنظيم لغرض ترسيخ معتقدات هذا الفكر وهى تكفير الدولة وعامة الناس .

وبينت أن المدعو “المثني” قتل خلال أحداث سجن ابوسليم عام 1996 .

وتابع التقرير أن لأسامة ابن خالة ويدعي ” وليد محمد الطويل الجزيري” من مواليد طرابلس 1973، ويحمل جواز سفر رقم 82/687756 طرابلس، وهوية رقم 316992، مكان الإقامة شارع قرقار بالقرب مقبرة سيدي حامد .

وبينت أن المدعو ” الجزيري ” انضم لتنظيم التكفير والهجرة، متحصل على دبلوم متوسط تبريد وتكييف، وهو يحمل الجنسية البريطانية .

ملخص نشاطه

ارتبط المعني بعلاقة مع العديد من المشبوهين وتدارس معهم الأفكار المتطرفة، وغادر ليبيا خلال سنة 1989 ف إلى السعودية وقبض عليه وتم ترحيله إلى سوريا رفقة ” بلعيد الشريف ” المكنى ” أبوجابر “المقيم في ألمانيا

وخلال سنة 1998 ف تواجد بالإمارات إمارة الشارقة وتردد على شركة أضواء المستقبل .

وغادر المعنى ليبيا إلى ماليزيا رفقة ابن خالته “ابوعبيدة عبدالسلام اجويلى” وعمل معه في شركة تابعة “لأسامة بن لادن ” كمندوب للعلاقات العامة بشركة البقيع للتجارة لصاحبها المتطرف ” عبدالناصر علي الصويعي أنجيم” عام 2000 ، وبعدها غادر إلى بريطانيا .

ومعمم على المعني من قبل الأجهزة الأمنية بالقبض عليه بموجب كتاب الإدارة رقم 7731، وآخر ماتوفر من معلومات بشأنه وحسب إفادة أسرته أنه يتواجد بدولة نيوزيلندا.

وعاد للبلاد بإجراءات تسهيل قادم من بريطانيا 30/3/2010، خلال ملف المصالحة مع نجل القذافي سيف الإسلام.

أهم الاعترافات التي ورد بها اسم المعني أنه ورد اسمه بأقوال المدعو” رضاء محمد مختار الفقي” كونه سمع أن المعنى غادر إلى بريطانيا أو كندا وكان يشتغل بشركة يمتلكها شخص ليبي يدعى “سمير” .

وأخيرًا، نشرت الشعبة في تقريرها اسم المدعو عبدالله سليمان صالح الطبال، وهو أيضًا ابن خالة اسامة جويلي، مواليد طرابلس عام 1965، مقيم في قرجي بطرابلس، وحامل جواز سفر رقم 864761 .

التصنيف

انضم المدعو الطبال لجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، و تنظيم القاعدة الإرهابي.

المعني معمم عنه بموجب كتاب الإدراة رقم 3409 بتاريخ 8/12/1996 كونه أحد عناصر النشاط المتطرف وسبق له عقد اجتماعات مشبوهة مع متطرفين آخرين في مسجد الشريف ومسجد عبدالرحمن بن فضل يخططون لتشكيل تنظيم مسلح، على منهج تنظيم القاعدة تحت اسم الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة .

المعني تم القبض عليه بتاريخ 13/1/1997 واعترف المعني بأنه أحد العناصر التي تعتنق أفكار تنظيم القاعدة، وقام بدعوته لهذه الأفكار وتجنيده أبناء خالته “أبوعبيدة جويلي، ووليد الجزيري”

وورد اسمه بأقوال المدعو” رضاء محمد مختار الفقي “بأن المعني من عناصر تنظيم الجماعة الإسلامية المقاتلة.

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