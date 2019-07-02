السعيدي: القوات المسلحة ستدخل طرابلس شاء من شاء وأبى من أبى 

ليبيا – حيّا عضو مجلس النواب علي السعيدي القائد العام للقوات المسلح و كل المرابطين في الجبهات، مترحماً على أرواح الضحايا الذين سقطوا على أيدي “الغدر الأردوغانية الميليشياوية التركية”.

السعيدي أكد في مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد على أن الشعب الليبي لن يسمح لتركيا بالتدخل في الشأن الليبي، معتبراً أن هذا التدخل مرفوض بالمطلق.

وقال إن من يعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له مكانة في ليبيا هو “واهم” بحسب تعبيره.

وإستطرد حديثه مضيفاً:”على ذاكرتنا أن تكون ذاكرة سمك ونستذكر في عام 2011 عندما خرج الصلابي على شاشة الجزيرة وكان ينادي بأردوغان نحن لا نريد فتح جبهة ستؤثر بالشأن الليبي والقبائل والأحياء والقرى لكن على الشعب الليبي أن يدرك كامل الإدراك نحن ليبيين وهذا وطننا ولا بد أن يأتي يوم ونتصالح”.

السعيدي أعرب عن إستغرابه من ما يسمى بقادة الجبهات فالبعض منهم خارج المؤسسة العسكرية والبعض الآخر عبارة عن مليشيات يدافعون عن مصالحهم الخاصة، لافتاً إلى ضرورة عودة الشباب المغرر بهم إلى منازلهم والترحيب بالمؤسسة العسكرية لأن الجيش سيدخل لطرابلس شاء من شاء وأبى من أبى فلا توجد دولة من دون جيش.

وتابع قائلاً:” يجب أن يدرك الليبين من هم المتواجدين في الجبهات الذين يواجهون جيشكم، عليكم ان تنتبهوا أنتم الآن تقاتون أبنائكم في المؤسسة العسكرية الذين سوف يحمون البلاد ويأمنون العباد و البلاد وأنتم تحاربونهم من أجل الأتراك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية