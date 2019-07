أكد وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي ، أن ملف النازحين والجرحى أثقل كاهل الميزانية والاقتصاد الليبي .

وأوضح العيساوي، أن ” الحكومة لديها 14 ألف مشروع متوقف منذ 2011 تبلغ قيمتها 140 مليار دولار”.

