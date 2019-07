“خارجية الوفاق” تطالب البعثة الأممية بمخاطبة مسئولي المنطقة الشرقية لهذا السبب

المتوسط:

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التصعيد الذي تشهده طرابلس والتحقيق في القصف الجوي في العاصمة.

وطالبت الخارجية، البعثة الأممية والصليب الأحمر بمخاطبة مسؤولي المنطقة الشرقية بعدم دفن الجثامين المستلمة من الهلال الأحمر بـالزنتان إلا بعد إخضاعها لإجراءات الطب الشرعي لتوثيق أسباب الوفاة.

وكان الجيش قد أعلن عن شن ضربات جوية مكثفة ضد المواقع العسكرية التابعة للقوات الموالية لحكومة الوفاق مطالبا المواطنين بالابتعاد عن تلك المواقع.

