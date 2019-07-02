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“خارجية الوفاق” تطالب البعثة الأممية بمخاطبة مسئولي المنطقة الشرقية لهذا السبب

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التصعيد الذي تشهده طرابلس والتحقيق في القصف الجوي في العاصمة.

وطالبت الخارجية،  البعثة الأممية والصليب الأحمر بمخاطبة مسؤولي المنطقة الشرقية بعدم دفن الجثامين المستلمة من الهلال الأحمر بـالزنتان إلا بعد إخضاعها لإجراءات الطب الشرعي لتوثيق أسباب الوفاة.

وكان الجيش قد أعلن عن شن ضربات جوية مكثفة ضد المواقع العسكرية التابعة للقوات الموالية لحكومة الوفاق مطالبا المواطنين بالابتعاد عن تلك المواقع.

 

 

 

 

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • لا شرعية لوزير خارية فاسد السراج مجرم الحرب والجيش يستهدف خلايا ارهابية بطرابلس وهذا حق مشروع فى دول العالم كله ومن يدعمهم يستحق ايضا هذه الضربات الم تستخدم من قبل طائرات امريكية لقصف ارهابيين فى سرت وهم الان فى طرابلس وواجب على التحالف الدولى لمكافحة الارهاب دعم الحيش الوطنى

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  • الجيش الوطنى مكلف من مجلس نواب الشعب وليس المنطقة الشرقية فمن انتم ايها العملاء من فوضك اصلا وزير للخارية

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  • باذن الله يا تيس التيوس يا خانب يا فاسد يا هايدنهايتك ستكون اسود مما تتخيل. يا فاسد يا شيبة النحس

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    • خصم يربح في المعارك أراضي ومدن ومواقع وصواريخ جوفلن وطائرات مسيره والخصم الخاسر يسب ويشتم ويبكي ومرتبك ومتخلبط ومش عارف حتى شن يقول ويردم في قتلاه في الزنتان عنهم حق قبيلة الدرسه لما احتجوا أمس وطالبوا أن يسلموا أولادهم قبل دفنهم؟

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