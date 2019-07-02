توجيهات لصيانة الكهرباء في غريان وضواحيها

قررت لجنة الأزمة والطوارئ بالشركة العامة للكهرباء، الشروع في صيانة الشبكة الكهربائية بمدينة غريان وضواحيها، والوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات ورئيس اللجنة المهندس عياد القنيدي، الذي وجه بتوفير المواد اللازمة وتجهيز الفرق الفنية للبدء بأعمال الصيانة والانتهاء من هذه الأعمال في أقرب وقت.

وقالت الشركة بصفحتها في “فيسبوك”، إن الاجتماع عقد بحضور مدير عام شبكات الجهد المتوسط، ومدير عام التوزيع، ومدير عام نقل الطاقة، ومساعد مدير عام شؤون التخطيط المالي، ومدير إدارة الجهد المتوسط الغربية، وعدد آخر من المسؤولين.

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