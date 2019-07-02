درنة على موعد مع “خطة أمنية”

قال رئيس فرع الإدارة العامة للأمن المركزي بدرنة عقيد فتحي عقيلة، إن الغرفة الأمنية المكلفة من وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة تعمل على إعداد الترتيبات الأمنية بعد ضم جميع الأجهزة الأمنية الأخرى معها.

وأكد عقيلة في حديث لبرنامج “LIVE” على قناة ” 218NEWS”، الثلاثاء، أن العمل جارٍ لإطلاق الخطة الأمنية بعد أسبوع وتتمحور حول تفعيل مديرية أمن درنة بعد أن تم دعمها من قبل وزارة الداخلية إضافة إلى وجود الكوادر الأمنية المؤهلة والقادرة على أداء عملها.

وأشار عقيلة إلى أن الغرفة فتحت أبوابها للتواصل مع المواطنين داخل المدينة وخلق حلقة تواصل بينها وبينهم بعد استدراك بعض الأخطاء التي حصلت في السابق.

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