تونس تنفي منعها دخول ليبيين

أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الاثنين، أنه لا صحة لإشاعات منع بلاده دخول الشباب الليبيين دون سن 35 عاما.

وشدد الجهيناوي في اتصال مع نظيره بحكومة الوفاق محمد سيالة، على أن جمهورية تونس حكومة وشعبا حريصة على أواصر الأخوة والجوار بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقينن، كما نقل إعلام الخارجية.

وأفاد مصادر صحفية ، بسير الحركة طبيعيا بمعبر رأس اجدير مع تونس، وبأنه لا صحة لمنع الليبيين دون سن الـ35 من الدخول.

من جهتها، فندت داخلية حكومة الوفاق الخبر في بيان بحسابها في فيسبوك، بعدما أفادت بتواصلها مع السفارة الليبية بتونس، وتلقيها تأكيدا بعدم صدور أي قرار من قبل السلطات في هذا الشأن.

ودعت الوزارة إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة، التي من شأنها إرهاق المواطنين، وبث الشكوك في نفوسهم، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية وفق تعبيرها.

ونفت السفارة الليبية بتونس الأنباء المتداولة، بعدما أشارت إلى متابعتها نشر صحيفة خبرا نسبته لوكالة سبوتنيك، جاء فيه صدور قرار عن السلطات التونسية يمنع دخول الليبيين دون 35 عاما إلا بمرافقة آبائهم.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية الاثنين عن مصدر وصفته بالدبلوماسي في السفارة الليبية لدى تونس، بأن السلطات التونسية أصدرت قرارا ينص على منع الشباب الليبيين دون السن المذكور القادمين بمفردهم للبلاد، وأنه لا يسمح بدخولهم إلا بمرافقة آبائهم معهم، وفق الوكالة.

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