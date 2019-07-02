انطلاق أشغال الدورة التدريبية للرفع من القدرة المؤسسية للمعهد العالي للقضاء .

انطلقت أمس الإثنين بمدينة “لاهاي” بالمملكة الهولندية أشغال الجزء الأول من الدورة التدريبية الخاصة بتطوير القدرة المؤسسية والتعليمية للمعهد العالي للقضاء .

ويشارك في هذه الدورة أربعة عشر متدرباً من رجالات القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى , أعضاء هيئة التدريس بالمعهد .

في إطار خطة العمل الإستراتيجي التي تبنتها وزارة العدل لتطوير الجهاز القضائي والرفع من قدرة السادة أعضاء الهيئات القضائية , و استثماراً لفرص التعاون الدولي المتاحة .

وذكرت وزراة العدل على صفحتها الرسمية , أن هذه الدورة التخصصية ستستمر حتى يوم الجمعة القادم الموافق 6 من شهر يوليو الجاري , ضمن مشروع التعاون الثنائي بين وزارة العدل ووزارتي العدل والخارجية بهولندا .

وستتركز أعمال هذه الدورة المتقدمة , على تطوير مناهج و طرق التدريس بالمعهد , لتتوافق مع آليات التدريس التفاعلية و الحديثة المعتمدة في مثل هذا النوع من التأهيل , و كذلك رفع قدرات السادة أعضاء الهيئات القضائية في التعامل مع تحديات الجرائم المعاصرة , مثل الجرائم المنظمة و العابرة للحدود و الجرائم الإلكترونية .

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