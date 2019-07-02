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الشركة العامة للكهرباء : وجود عجز كبير في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

قالت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء , أنه نظراً للظروف الإستثنائية التي تمر بها الشبكة الكهربائية , والمتمثلة في وجود عجز كبير في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية , نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والإستهلاك المفرط , تم اللجوء إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض المدن والمناطق من ضمنها مدينة زليتن , وتعذّر إرجاع التيار الكهربائي ليلة البارحة لعدم وجود مناوبين بالمحطة .

وأضافت الشركة عبر موقعها أنه تم صباح هذا اليوم وبعد تواجد المناوبين إعادة التغذية الكهربائية لكامل المنطقة , وليس كما يُشاع أو يُنشر في بعض صفحات التواصل الإجتماعي من أن مدينة زليتن سوف تنقطع عنها الكهرباء مدة ثلاثة أيام .

ودعت الشركة عبر موقعها على صفحات التواصل الإجتماعي إلى تحري الدّقة والمصداقية , خلال نشر أخبارٍ تخص قطاع الكهرباء وأخذها من مصادرها الرئيسية .

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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