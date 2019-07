طالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، منتسبي مديرية أمن غريان بالالتحاق فورا بأعمالهم.

ودعا باشاغا في خطاب له الثلاثاء موجه للمديرية، إلى إحالة أسماء الأعضاء المتغيبين لإدارة الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

