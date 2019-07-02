طيران الوفاق يقصف ترهونة وسط إدانة مجلسها البلدي

بنغازي-العنوان

قصفت طائرات تابعة لمليشيات الوفاق مجددًا اليوم الثلاثاء مناطق في مدينة ترهونة، فيما واصلت القوات المسلحة تقدمها في جنوب طرابلس وسيطرتها على منطقة كسارات أبو عرقوب الاستراتيجية جنوب السبيعة.

وما زال المدنيون في ترهونة يتعرضون للقصف الجوي من قبل طائرات المليشيات المُسيرة التي تنطلق من الكلية الجوية بمصراتة، في مشهد متكرر وصفه المجلس البلدي للمدينة بـ”جرائم الحروب المحرمة دوليًا”.

ودان المجلس البلدي ترهونة، يوم الإثنين، ما يتعرض له “المواطنون الأبرياء والأطفال والنساء في الضالع من قتل وقصف للمنازل بالطيران بدون حق من قبل المليشيات والمجموعات الخارجة عن الشرعية”.

وقال المجلس، في بيان، “إن هذا يعد من ضمن جرائم الحروب التي تحرم دوليًا”.

ونشر المجلس على صفحته تسجيلًا مصورًا يظهر آثار الدمار الذي خلفه الاعتداء الجوي من قبل المليشيات المدعومة بطائرات تركية مُسيرة.

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