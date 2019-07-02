رئيس الحكومة المؤقتة يتابع أوضاع بلديات الجنوب الشرقي

اجتمع رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم، مع رؤساء المجالس التسييرية لبلديات الجنوب الشرقي، بحضور وزيري الصحة والتعليم، وعدد من مسؤولي الحكومة.

حيث نوقشت خلال الاجتماع أوضاع بلديات الجنوب الشرقي، واحتياجاتها، للوقوف على كافة المختنقات والمشاكل التي تواجهها، واتخاذ الإجراءات السريعة لمعالجتها.

كما اطلع الثني على سير عمل المشاريع المتعاقد عليها من قبل الحكومة لصالح تلك البلديات، ونسب الإنجاز فيها، مطالبا بحلحلة كافة العراقيل مع الجهات ذات الاختصاص.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، على ضرورة الانتهاء من المشاريع المتعاقد على تنفيذها بمختلف الوزارات قبل نهاية أكتوبر القادم، معربا عن استيائه من التدني في مستوى تنفيذها، وقصور إدارات المشروعات والإدارات الفنية في متابعة هذه المشاريع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، مع مديري إدارات المشروعات في وزارات الحكومة المؤقتة، حيث أصدر الثني تعليماته بحصر كافة مختنقات الوزارات من المشاريع المستهدفة حاليا نظرا لأهميتها، مطالبا بضرورة تجميع هذا الحصر، وإحالته إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة للإذن بالتعاقد على تنفيذها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا