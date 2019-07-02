بن عمران: سلخانات الطيور تشكل خطرا على الأمن الغذائي للمواطنين في بنغازي

أفاد مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع بنغازي، عبدالرحمن بن عمران، بأن سلخانات الطيور تشكل خطرا على الأمن الغذائي للمواطنين.

وقال بن عمران لصحيفة العنوان، إن سلخانات الطيور في عدد من المناطق تفتقر إلى المواصفات الصحية والتراخيص المعتمدة، عدا عن وجود عمال غير حاصلين على الشهادات الصحية، مضيفا أن المركز يستعد لإطلاق حملة وطنية الأسبوع المقبل، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، والأجهزة الأمنية، تستهدف أيضا مطابخ المصحات الإيوائية والمراكز والمستشفيات العامة والخاصة، والمقاهي والمطاعم ومخازن الأدوية، والصيدليات والمختبرات الطبية، ومصانع تنقية مياه الشرب، والمخابز ومصانع الأغذية.

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