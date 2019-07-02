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“الخارجية الإماراتية”: ليس لنا علاقة بالأسلحة التي عُثر عليها في ليبيا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

طالبت الإمارات بخفض التصعيد في ليبيا وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها البعثة الأممية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على التزام بلادها بقرارات مجلس الامن بشأن العقوبات وحظر السلاح في ليبيا.

وأوضحت ، أن الإمارات تنفي  ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا مؤكدة التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • معروف ان هذه الاسلحة قطرية ويضعوا عليها علم الامارات بالمقلوب خيبهم الله اغبياء فى الفبركة كما ريناهم فى مصر واحد اهوانى مثل دور ميت امام الكاميرات ولكنه بمجرد لمسه حرك رجله وفى مشهد اخر صورته الكاميرات على الهواء كانوا يستخدموا رش الرزاز من طفايات الحريق داخل مسجد الفتح بالقاهرة ليتهموا الامن المصرى باطلاق قنابل مسيلة للدموع داخل المسجد بل وصل فجرهم لاطلاق النار من الخلف على بعض المتظاهرين معهم ليتهموا الامن بقتل المتظاهرين ونسوا ان الله يرى افعالهم وغضب عليهم ونصر عباده المخلصين عليهم

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