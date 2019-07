“الخارجية الإماراتية”: ليس لنا علاقة بالأسلحة التي عُثر عليها في ليبيا

المتوسط:

طالبت الإمارات بخفض التصعيد في ليبيا وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها البعثة الأممية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على التزام بلادها بقرارات مجلس الامن بشأن العقوبات وحظر السلاح في ليبيا.

وأوضحت ، أن الإمارات تنفي ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا مؤكدة التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.

