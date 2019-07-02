توقف الإمداد المائي بالمسار الأوسط لمدينة طرابلس لأغراض الصيانة

فاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم، بتوقف الإمداد المائي بالمسار الأوسط المغذي لمدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها.

وقالت غرفة التحكم الرئيسة بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، إن الإيقاف جاء لتمكين الفريق الفني من تخفيض الضغط، وصيانة المحطة أربعمئة وخمسة وخمسين، التى تعرضت لاعتداء من قبل مجهولين قبل يومين.

وأوضحت الغرفة أنه يجري تعبئة المسار الشرقي، لتغذية المناطق الواقعة على هذا المسار، وصولا إلى مدينة طرابلس وما جاورها، متوقعة انتهاء أعمال التعبئة، ووصول المياه بشكل تدريجي مع نهاية مساء غد؛ لتعود إلى تدفقها الطبيعي مساء الخميس.

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