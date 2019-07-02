التكوري لـ”218″ شبكة الكهرباء “شبه مدمرة”

أرجع مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، عدم استقرار الشبكة الكهربائية لتعثر استكمال المشاريع الجديدة، والطلب المتزايد على الشبكة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، إضافة للأحداث التي تشهدها مناطق جنوب طرابلس.

وقال التكوري لبرنامج “LIVE” على قناة ” 218NEWS”، الثلاثاء، إن الشبكة تعد “شبه مدمرة” وإن بعض العاملين لا يستطيعون أداء عملهم جراء الأحداث، كما أن الشركات الأجنبية غادرت البلاد نتيجة للحالة الأمنية التي تعيشها البلاد.

وأكد التكوري أن هناك مهندسين يعملون الآن على إعادة إرجاع الوحدة الرابعة بمحطة أوباري الغازية، لافتا إلى أن المواطن لو استعمل الطاقة الكهربائية كاستعماله للمولد الكهربائي الخاص من حيث ترشيد الاستهلاك فإنه سيتم القضاء على نصف العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.

وناشد التكوري الجهات الأمنية للعمل على وضع حد للخروقات التي تواجهها العديد من المحطات والاعتداءات على العاملين في شركة الكهرباء.

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