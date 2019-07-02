الدينار يتراجع أمام العملات الأجنبية

انخفضت قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار في سوق المشير الدولار بأربعة دنانير وأربعة وأربعين قرشا (4.44) ليحقق بذلك الدولار مكسبا قدره ثلاثة قروض بالمقارنة مع سعر الافتتاح.

بينما ارتفع اليورو بمقدار قرش واحد ليتم تداوله بخمسة دنانير وثلاثة قروش (5.03).

الذهب عيار 18 كسر فقد بيع الغرام بـ147 دينارا للغرام، مُسجلا زيادة قدرها دينار واحد.

يُشار إلى أن تُجار السوق السوداء يُرجعون ارتفاع العملات الأجنبية أمام الدينار إلى قرار الرئاسي لتمديد دخول السلع بدون إجراءات المركزي، بالإضافة إلى التأخير في صرف مخصصات أرباب الأسر للعام 2019.

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